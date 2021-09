Bundesliga: Wie Borussia Dortmund mit Michael Zorc Stars wie Haaland und Bellingham holt

Neben Bellingham holte der BVB seit Zorcs Scouting-Reform unter anderem US-Talent Giovanni Reyna (sah man erstmals im Alter von 14 Jahren bei einem Junioren-Turnier in Florida, kam von der New York City Akademie), Abdoulaye Kamara (Paris St. Germain), Bradley Fink (Luzern) und Julian Rijkhoff (Ajax Amsterdam). Die letzten beiden führten die U19 am Mittwoch in der Youth League zum 3:2-Sieg in Istanbul.