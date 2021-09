BVB braucht einen Haaland-Backup: Der SPORT1-Kommentar

Ohne Haaland ging in Gladbach eine schwarz-gelbe Mega-Serie zu Ende: In 56 Pflichtspielen in Folge hatte der BVB zuvor getroffen (acht in dieser Saison, 48 in der letzten). Das letzte Spiel ohne eigenen Treffer lag bis dato genau ein Jahr zurück. Am 26. September 2020 unterlagen Haaland und Co. mit 0:2 in Augsburg (0:2) (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga).