Eintracht Frankfurt: Filip Kostic machte André Silva und Luka Jovic besser

Ins wilde Umschaltspiel der Sachsen passt Silva nicht. Flanken segeln kaum in den Strafraum, zudem hat er in Sachen Tempo ein Defizit. Kam Silva bei der Eintracht in seinen beiden Spielzeiten zu durchschnittlich 3,39 Abschlüssen pro Partie, so sank dieser Wert in Leipzig auf 1,18 Schüsse pro Begegnung (Quelle: understat.com).