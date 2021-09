Eintracht Frankfurt: Neue Gespräche mit Amin Younes stehen bevor

Wie SPORT1 weiß, war der Mittelfeldspieler zuletzt bei der Familie in Düsseldorf und befindet sich aktuell auf dem Weg nach Frankfurt. Vor dem Trainingsauftakt in die neue Woche am Dienstag steht ein entscheidendes Gespräch mit den Verantwortlichen der Eintracht an. Trennen sich nach nur einer Saison die Wege?