FC Bayern: Tom Starke erzählt Anekdote über Franck Ribéry

„Einmal hatte ich das Gefühl, dass dieser Spieler im nächsten Trai­ning eher gegen den Trainer gespielt hat, um ihm zu zeigen, wie sauer er war. Da habe ich mir den Kol­legen geschnappt und ihm klargemacht, dass er sich ja nur selber schadet und er den Trainer in dessen Mei­nung nur bestä­tige. Ich habe ihm gesagt: ‚Wenn du schon so ego­is­tisch denkst, dann sorg‘ dafür, dass der Trainer beim nächsten Mal nicht an dir vor­bei­kommt!‘“