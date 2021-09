FC Bayern: Wie Leroy Sané zu alter Stärke findet

21 Tage ist es her, als Sané in der heimischen Allianz Arena gegen den 1. FC Köln von den eigenen Fans ausgepfiffen wurde. Es war der Tiefpunkt in seiner noch jungen Bayern-Karriere. Es wirkte, als habe er noch nicht verstanden, dass Ablösesummen und Vorschusslorbeeren allein nicht reichen, um sich in München Respekt zu verschaffen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)