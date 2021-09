Steffen Baumgart: Eduard Geyer, Uwe Hünemeier und Marc Fascher über Trainer des 1. FC Köln

„Ich bin nicht überrascht, dass seine Art von Fußball in Köln funktioniert. Dass er natürlich in so kurzer Zeit dem Verein seine Handschrift geben konnte - mit einer komplett neuen Mannschaft, sicherlich mit anderen Spielertypen, die auch insgesamt in Ihrer Karriere schon ein Stück weit etwas erreicht haben und diese Spieler das Neue dann auch in so kurzer Zeit annehmen - das konnte man sicher nicht so erwarten.