1. FC Köln setzt weiter auf die Esport-Branche

Der Fußball-Bundesligist 1. FC Köln setzt auch in Zukunft viel Wert auf das eigene Investment in die Esport-Branche. "Esport ist ein ganz wichtiger Bestandteil unserer digitalen und strategischen Ausrichtung", sagte Geschäftsführer Alexander Wehrle auf dem Branchenkongress SPOBIS 2021 in Düsseldorf. Der Verein hatte 2019 insgesamt 25 Prozent der Anteile an der E-Sport-Organisation "SK Gaming" erworben.