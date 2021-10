Bayern-Sieg gegen Leverkusen peinlich für die Bundesliga | Holtkamp-Kolumne

Der Bundesliga-Apparat war in den vergangenen Jahren nicht nur und eben auch personell stark gewachsen, sondern hatte auch an Handlungs-Schnelligkeit verloren. Einige sehr gute und besondere Ansätze, die die Bundesliga auch über die Grenzen des eigenen Landes hinaus als starken Leuchtturm positioniert hätten, scheiterten nach Meinung Beteiligter vor allem an konzernartigen Strukturen.