Borussia Dortmund: Flitzer verrät, was ihm Erling Haaland sagte

Im neuen Podcast „Die Dortmund-Woche“ sprechen SPORT1 Chefreporter Patrick Berger und SPORT1 Reporter Oliver Müller über die aktuellen Themen bei Borussia Dortmund. In Folge 4 kommt BVB-Fan Sven zu Wort, der nach dem 3:1-Sieg auf den Platz gestürmt war und das Trikot von Erling Haaland ergatterte. Was ihm dabei durch den Kopf ging, wie er es auf den Platz geschafft hat und wie sich Haaland bei SPORT1 persönlich in den Fall eingeschaltet hat. Jetzt reinhören! Der SPORT1-Podcast „Die Dortmund-Woche“ ist ab sofort immer dienstags auf podcast.sport1.de , in der SPORT1 App und auf den gängigen Streaming-Plattformen Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer und Podigee abrufbar.