Bundesliga: 1. FC Köln – Bayer 04 Leverkusen (Sonntag, 15:30 Uhr)

Am kommenden Sonntag trifft der 1. FC Köln auf Bayer 04 Leverkusen. Am vergangenen Freitag ging der FC leer aus – 0:5 gegen die TSG 1899 Hoffenheim. Am letzten Sonntag verlief der Auftritt von Bayer ernüchternd. Gegen den FC Bayern München kassierte man eine 1:5-Niederlage.