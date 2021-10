Bundesliga: 1. FC Union Berlin – VfL Wolfsburg (Samstag, 15:30 Uhr)

Mut machen dürfte beiden Mannschaften ein Blick auf die Statistik: Der VfL befindet sich auf einem guten vierten Platz in der Auswärts-, Union auf einem ebenso guten fünften Platz in der Heimtabelle. Die Mannschaften liegen auf Schlagdistanz zueinander. Nur einen Punkt beträgt der Abstand in der Tabelle. Wolfsburg scheute sich auch vor robusten Aktionen nicht. Den Eindruck gewinnt man zumindest beim Blick in die Kartenstatistik, die 19, eine und eine Rote Karte aufweist.