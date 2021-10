Bundesliga: 1. FSV Mainz 05 - Union Berlin 1:2, Awoniyi mit Doppelpack

Union meistert den Tanz auf drei Hochzeiten damit hervorragend und knüpft in der Bundesliga an seine starke Vorsaison an. Durch den Dreier klettert der Klub aus der Hauptstadt auf Rang sieben. Drei Tage nach dem Sieg gegen Maccabi Haifa (3:0) in der Conference League brach Union auch seinen Auswärtsfluch in der Liga und holte erstmals seit Februar wieder einen Sieg in der Fremde.