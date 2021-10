Bundesliga: Fürth-Boss Rachid Azzouzi kontert Axel Hellmann

„Dieser Hellmann ist ganz weit weg vom Fußball. Was Wirtschaftlichkeit angeht, ist er gut“, sagte Azzouzi. „Aber alles was den Sport ausmacht, alles was den Fußball ausmacht, diese Leidenschaft, das fehlt diesem Menschen komplett. Der kommt aus dem kaufmännischen Bereich. Der hat nur Zahlen im Kopf.“