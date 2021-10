Bundesliga: Mainz feiert 4:1-Kantersieg - Augsburg teilweise desolat

„Das Spiel ist zum Vergessen. Das müssen wir abhaken und analysieren“, sagte Augsburgs Arne Maier nach dem Spiel bei DAZN. Augsburg-Keeper Rafal Gikiewicz sprach Klartext: „So kannst du nicht in der Bundesliga spielen, nicht einmal in der Kreisliga. Nach 45 Minuten kann der Trainer elf Spieler auswechseln. Wenn wir so weitermachen, spielen wir in der nächsten Saison in der 2. Liga.“