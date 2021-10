Bundesliga: Sport-Club Freiburg – RB Leipzig (Samstag, 15:30 Uhr)

Wer den Sport-Club Freiburg besiegen will, muss vor allem ein Rezept finden, die Hintermannschaft in Bedrängnis zu bringen. Erst fünf Gegentreffer kassierten die Gastgeber. Freiburg ist in dieser Saison immer noch ungeschlagen. Die Bilanz lautet vier Siege und drei Unentschieden. Der Sport-Club Freiburg tritt mit einer positiven Bilanz von elf Punkten aus den letzten fünf Spielen an.