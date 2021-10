Bundesliga: VfL Bochum 1848 – Eintracht Frankfurt, 2:0 (1:0)

Gleich zu Spielbeginn sorgte Danny Blum mit seinem Treffer nach Vorarbeit von Takuma Asano für eine frühe Führung des Heimteams (2.). Komfortabel war die Pausenführung des VfL Bochum 1848 nicht, aber immerhin ging der VfL mit einem Tor Vorsprung in die Umkleidekabinen. Bochum baute die Führung in der Nachspielzeit aus, als Sebastian Polter in der 91. Minute traf. Am Ende stand der VfL Bochum 1848 als Sieger da und behielt die drei Punkte verdient zu Hause.