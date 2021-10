BVB: Mats Hummels auch gegen Augsburg mit Knieproblemen - DFB-Platz in Gefahr?

Vor allem ein Wert gibt Anlass zur Sorge. Hummels hat einiges an Geschwindigkeit eingebüßt. Seinen Topspeed in der Bundesliga von 34,7 km/h erreicht er längst nicht mehr. In dieser Spielzeit ist sein bisheriger Bestwert nur noch bei 30,4 km/h. Das dürfte zum Teil auch dem Alter geschuldet sein, könnte aber auch durch die Knieproblematik verstärkt werden.