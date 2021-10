BVB: Was für Verbleib von Erling Haaland bei Borussia Dortmund spricht

Im Pott ist Haaland der Starspieler, in der Bundesliga ist er neben Bayern-Star Robert Lewandowski das Gesicht. DFL-Chef Christian Seifert verriet kürzlich auf dem Sportbusiness-Event Spobis in Düsseldorf, dass ein Medienmanager ihm folgenden Tipp gab: „Legt alle in der Bundesliga Geld zusammen, damit wir Haaland in Deutschland halten.“