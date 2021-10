FC Bayern: Gibt es noch einen Ausweg für Lucas Hernández? Haftstrafe droht

Klar ist: Am darauffolgenden Dienstag wird Hernández dann aber nach Madrid reisen müssen. Das Problem: Am Mittwoch steht für den deutschen Rekordmeister ein Auswärtsspiel in der Champions League bei Benfica Lissabon an. „Er geht nächste Woche da runter und dann wird verhandelt. Und dann sehen wir weiter“, erklärte Bayern-Präsident Herbert Hainer bei einer Medienrunde anlässlich der Eröffnung des neuen Clubhauses „1900″ am Bayern-Campus.