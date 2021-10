FC Bayern: Julian Nagelsmann über Hernández und Bayer Leverkusen

„Ich freue mich. Es sind besondere Spiele, wenn beide Teams gut drauf sind. Ich hatte schon viele spannende Duelle mit Leverkusen. Ich habe immer den Drang, mich zu verwirklichen. Am Ende des Tages ist es aber Bundesliga und es wird ein Players Game und nicht ein Coaches Game sein. Wir haben uns was überlegt, das wird aber nicht so spektakulär sein, nur damit ich mich verwirklicht habe.“