Bundesliga: Kerem Demirbay von Bayer Leverkusen spricht über Julian Nagelsmann

Demirbay: Ich finde es schade, dass ich den Namen Amiri im Moment so häufig lesen muss. Wir sollten den Jungen mal in Ruhe lassen. Jeder hat mal eine Phase, in der es nicht so gut läuft, aber der Junge arbeitet jeden Tag hart und er wird auch wieder positive Erlebnisse haben. Wir sind eine Einheit, wir respektieren uns gegenseitig und unterstützen einander. Dabei sollten wir aber nicht vergessen: Es geht in erster Linie ums Gewinnen, es geht vor allem ums Ergebnis. Egal, wie gut oder schlecht man spielt, am Ende geht es ums Gewinnen. Hier haben wir dazugelernt. Wir glauben an uns und wenn man einen Fehler macht, weiß man, der andere bügelt den für dich aus. Und das ist das höchste Gut, was man haben kann.