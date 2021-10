FC Bayern: Treffen mit Ronaldo-Berater Mendes - welche Spieler kommen infrage?

Diogo Jota: Der 24-Jährige, der im Sommer 2020 für 45 Millionen Euro vom FC Liverpool verpflichtet wurde, hat sich einen Stammplatz bei Jürgen Klopp erkämpft. In seiner ersten Saison bei den Reds netzte Jota in der Premier League neunmal in 19 Spielen ein. Auch in der neuen Saison zeigt er, warum Liverpool die hohe Ablösesumme investierte. Nach acht Partien stehen bereits vier Treffer und eine Vorlage zu Buche. Sein Vertrag läuft noch bis 2025. Und ohnehin dürfte Jota nicht zum Sparmodus der Bayern passen.