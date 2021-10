FC Bayern: Was Aussagen von Manuel Neuer für Alexander Nübel bedeuten

Gut für Nübel: Beim Team von Ex-Bayern-Trainer Niko Kovac ist er die klare Nummer eins. Bislang stand er in 14 Pflichtspielen im Tor, seine Leistungen stabilisierten sich zuletzt deutlich. In der Liga feierte Monaco zuletzt drei Siege in Folge. Zudem ist der Verein nach der gescheiterten Champions-League-Qualifikation zumindest in der Europa League vertreten.