Jonathan Burkardt spielt sich bei Mainz 05 in Flick-Fokus für Nationalmannschaft

Der U21-Europameister ist seit September Kapitän der Mannschaft, in vier Partien war er an fünf Toren beteiligt. Flick schaut bei den Talenten genau hin, vor allem im Offensivbereich wird viel getestet. Karim Adeyemi durfte schon sein Debüt feiern, mit Jamal Musiala oder Florian Wirtz kommen zwei weitere Hochbegabte zu ihren Einsatzminuten - wann ist es bei Burkhardt so weit?