Souveräne Bayern gewinnen auch ohne Nagelsmann

Bayern München bleibt auch ohne den an Corona erkrankten Trainer Julian Nagelsmann auf Erfolgskurs. Der deutsche Fußball-Rekordmeister gewann gegen die TSG Hoffenheim souverän 4:0 (2:0) und bleibt an der Tabellenspitze. Nagelsmann coachte seine Bayern aus der Küche. Von dort gab er via „Analysezentrum“ seine Anweisungen an Ersatzchef Dino Toppmöller weiter.