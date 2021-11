Bundesliga: Florian Kohfeldt über "unangenehmsten Moment", Bremen & Lukas Nmecha

Kohfeldt: Die Frage kommt sehr früh. Ich bin jetzt drei Wochen hier in Wolfsburg und sehr glücklich. Ich habe die Verbundenheit zu der Stadt und den Menschen in Bremen sehr geschätzt und glaube, es wäre gelogen, wenn ich jetzt etwas anderes sagen würde. Ich habe auch die Unterstützung nicht nur in den guten, sondern insbesondere in den ergebnistechnisch nicht so guten Zeiten sehr genossen und sehr wertgeschätzt. Ich glaube, ich muss auch nicht darum herum reden, dass Bremen für mich immer etwas Besonderes sein wird. Aber für solche Fragen ist es definitiv zu früh.