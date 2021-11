WM-Quali: Lukas Nmecha vor Debüt - So tickt der DFB-Neuling

Über Umwege fand der 22 Jahre alte Nmecha (wird am 14. Dezember 23) in die wichtigste Fußball-Mannschaft des Landes. Der gläubige Christ, der während der Corona-Pandemie wöchentlich an Online-Gottesdiensten mit anderen Fußballern teilnimmt, wuchs als Sohn einer Deutschen und eines Nigerianers in Hamburg auf.