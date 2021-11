Denis Zakaria fährt mit Schweiz zur WM: "Richtig geiles Gefühl"

Die Schweiz war bei der EM bis ins Viertelfinale gekommen und hatte zuvor Frankreich ausgeschaltet. In Katar will das Team von Murat Yakin, der Vladimir Petkovic nach der EM abgelöst hatte und dessen Vertrag sich nun automatisch bis 2024 verlängerte, an den Erfolg anknüpfen. (DATEN: Tabellen der WM-Qualifikation)