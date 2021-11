Eintracht Frankfurt: Droht Sebastian Rode das Karriereende?

Bereits der Start in die Vorbereitung lief schleppend. Rode sagte am Rande der zweiten Übungseinheit: „Ich habe mich bei einem Zusammenprall am Knie verletzt. Es ist nicht dramatisch, aber nervig. Typisch ich halt, dass ich gleich beim ersten Training etwas abbekomme.“ Trainer Oliver Glasner bestimmte ihn dennoch zum Kapitän, unterstrich damit dessen Wertigkeit.