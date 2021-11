FC Bayern: Alexander Nübel stellt Bedingungen: Wie reagiert Manuel Neuer?

Klar ist, dass ihn die Debatte um versprochene Einsätze an Nübel bereits in der Vergangenheit gestört hat. Immer wieder hatten Fragen danach für vereinsinterne Unruhe gesorgt. Zudem es mit Nübel erstmals überhaupt einen Kandidaten gab, der Neuer öffentlich herausgefordert hat, um ihn eines Tages als Nummer eins zu beerben. Noch einmal werden sich die Bayern-Bosse dieses Fass jedenfalls nicht aufmachen, was bedeutet, dass es zukünftig nur einen in München geben kann: Neuer oder Nübel!