„Ganz Fußball-Deutschland ist stolz auf ihn“

Es war ein sehr emotionaler Tag für Marco Reus. Der scheidende Star des BVB stand am Samstag beim Heimspiel gegen den FC Augsburg (5:1) im Mittelpunkt. Im Signal Iduna Park feierten die Dortmund-Fans jeden seiner Ballkontakte.

Reus lieferte eine starke Partie ab. Als er in der 34. Minute schließlich auch noch zum zwischenzeitlichen 4:1 traf, war der filmreife Auftritt des Publikumslieblings perfekt.

Nach der Partie forderte die „Gelbe Wand“ ihren Star lautstark. Dann wurde der 34-Jährige auf der Südtribüne gefeiert.

Marco Reus verlässt den BVB nach Saisonende

Im Interview nach dem Spiel zeigte sich Reus immer noch sprachlos. Der Moment sei „unbeschreiblich“ gewesen. „Dass die Jungs jemanden nach vorne rufen, den Namen lautstark rufen, ist durch nichts zu ersetzen. Ich habe ehrlich gesagt keine Worte und es fällt schwer, aber ich bin unfassbar dankbar“, sagte er am Mikrofon bei Sky.

BVB: Reus ist „unfassbar dankbar“

Auf die Frage, ob das der speziellste Tag seiner Karriere gewesen sei, antwortete der Offensivmann: „Bis jetzt schon. Ich hoffe, dass wir uns am 1. Juni dann noch in Wembley sehen und hoffentlich noch mehr Grund zum Feiern haben.“

Die Entscheidung, die er und der BVB getroffen hatten, dass Reus nach der Saison in Dortmund aufhört, hätte derweil nichts Befreiendes für ihn gehabt. „Unabhängig von Entscheidungen, die ich in meiner Karriere treffen musste mit dem Verein zusammen, habe ich nie Druck verspürt, sondern war immer glücklich auf dem Platz stehen zu dürfen, wenn ich die Möglichkeit hatte. Druck gibt‘s woanders, aber wenn du hier spielst, das ist einfach nur die pure Freude“, erklärte Reus, der nun seit zwölf Jahren für die Westfalen spielt.

Es sei ein „Prozess“ gewesen, der zu der Entscheidung geführt hatte. Aber Reus betonte, dass das kein Abschied aus dem Profigeschäft ist: „Ich muss natürlich sagen, dass ich es liebe auf dem Platz zu stehen. Dementsprechend will ich meine Karriere auch nicht beenden, sondern ich will weiterspielen.“ Wo das sein wird, werde er in den nächsten Wochen entscheiden, so Reus. Zunächst liege der Fokus auf dem Halbfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Paris Saint-Germain.

Ein besonderes Lob sprach der 34-Jährige seinem Teamkollegen, dem Youngster Kjell Wätjen aus, der gegen den FC Augsburg sein Debüt feierte. „Kjell hat ein unfassbares Spiel gemacht. Geiler Kicker. Wie er mich da sieht in dem Raum. Es ist schön, dass er mir die Kugel auflegt.“

Terzic: Reus ein Idol „für alle Borussen“

Der 18-Jährige hatte einen starken Pass aus der eigenen Hälfte in den Lauf von Reus gespielt. Der ging alleine auf FCA-Keeper Tomas Koubek zu und überlupfte ihn souverän zum 4:1.

Dortmund-Trainer Edin Terzic schwärmte nach der Partie von Reus. Er sei auch für ihn ein Idol gewesen - „ich glaube, für alle Borussen“, meinte der Coach bei Sky. „Ich bin sehr, sehr stolz, dass ich Trainer von Marco Reus sein durfte. Er ist zwölf Jahre Profi hier, ich bin jetzt die letzten sechs Jahre an seiner Seite gewesen in verschiedenen Funktionen.“

Der Abschied schien auch ihm sichtlich nahezugehen. „Wenn ich mir etwas hätte wünschen dürfen, dann dass es nicht die letzten sechs Jahre seiner Karriere bei Borussia Dortmund sind, sondern die ersten sechs.“

Doch der Trainer hofft noch auf den ganz großen gemeinsamen Coup in der Champions League: „Wir haben jetzt wirklich noch einen sehr besonderen Monat vor uns und wir wollen gemeinsam etwas Unvergessliches erreichen und schaffen.“ Wenn Reus so viel leiste wie am Samstag, dann „bin ich sehr, sehr optimistisch“, sagte Terzic.

„Ganz Fußball-Deutschland ist stolz auf ihn“

Dass Reus von den Dortmunder Fans so sehr gefeiert wurde, beeindruckte auch den Gegner aus Augsburg. Auch FCA-Kapitän Ermedin Demirovic zollte Respekt.

„Er hat so viel für den deutschen Fußball getan, nicht nur für den BVB, das ist Wahnsinn. Riesen Respekt an ihn als Spieler, was er heute wieder abliefert. Deshalb sollten wir alle stolz auf ihn sein, nicht nur die Dortmunder, sondern ganz Fußball-Deutschland ist stolz auf ihn“, sagte Demirovic.