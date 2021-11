FC Bayern: Heftige Reaktionen nach JHV

Stefan Döring von der Döring von der Rheinischen Post schrieb mit Blick auf das vorzeitige Aus von Borussia Dortmund in der Champions League nach der Pleite gegen Sporting Lissabon: " Und wir hatten alle gedacht, der BVB hätte sich in dieser Woche am schlimmsten blamiert. Dann kam die #FCBJHV.“