Champions League: Borussia Dortmund nach 0:3 bei Sporting Lissabon ausgeschieden

Durch die Hereinnahme von Emre Can, der Schulz in der Halbzeitpause ersetzte, wurden die Gäste kurzzeitig stabiler - allerdings nur bis zur 75. Minute. Dann sah der Nationalspieler eine strittige Rote Karte nach einem Gerangel mit einem Gegenspieler - was BVB-Kapitän Marco Reus in Rage brachte.