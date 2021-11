FC Bayern: Manuel Neuer vor Verlängerung? Das hätte Folgen für Alexander Nübel

Für Alexander Nübel, der bis 2023 an die AS Monaco ausgeliehen ist und in München einen Vertrag bis 2025 unterschrieben hat, dürfte diese Information Folgen haben. Er verkündete diese Woche in einem Interview mit dem Kicker, dass er sich eine Rückkehr nach München nur vorstellen könne, wenn er seine ihm zugesagten Einsätze auch tatsächlich erhält. Bestenfalls möchte er in einem Wettbewerb, etwa im Pokal oder in der Champions League, gesetzt sein.