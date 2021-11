FC Bayern: Pressekonferenz Nagelsmann vor Augsburg-Spiel im Liveticker

„Wann das Ergebnis vorliegt aus Joshs privatem Umfeld, das weiß ich nicht. Ich habe jetzt keinen glühenden Draht zum Labor, ich habe auch keine Funkverbindung zu der Zentrifuge. Das kann ich nicht sagen, wann das Ergebnis kommt. Ich gehe davon aus, dass es heute ist. Es liegt auch immer ein bisschen daran, wie viele Proben da so reinmarschieren. Sollte das PCR-Ergebnis positiv sein, wäre er dann Kontaktperson. Dann ist es als Ungeimpfter so, dass er unabhängig von seinem eigenen Testergebnis in Quarantäne muss.“