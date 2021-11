FC-Bayern-Star Niklas Süle in Corona-Quarantäne - keine Genesung bisher

Ausgerechnet der Innenverteidiger, dachten viele an diesem Dienstagmorgen - doppelt geimpft gegen das Virus und als Nationalspieler eine der tragenden Abwehrsäulen im Team von Bundestrainer Hansi Flick vor den letzten beiden Spielen in der WM-Qualifikation, in der es in Wolfsburg am Donnerstag gegen Liechtenstein geht.