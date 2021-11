Julian Brandt vom BVB freut sich über Rückkehr zur Nationalmannschaft

Zumindest ein wenig die Laune aufhellen kann die Tatsache, dass er von Montag an wieder im Kreise der deutschen Nationalmannschaft ist. Der BVB-Profi wurde von Hansi Flick für die beiden Länderspiele gegen Liechtenstein und in Armenien in den 27-köpfigen Kader berufen. Der Bundestrainer lobte: „Bei Julian Brandt ist es so, dass er in den letzten Spielen eine gute Entwicklung gemacht hat.“