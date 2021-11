Bundesliga: Schlusslicht Greuther Fürth weiter mit Personalsorgen

Leitl betonte allerdings auch, dass seine Mannschaft etwa am vergangenen Wochenende bei Borussia Mönchengladbach (0:4) "an Grenzen" gestoßen sei. "Das nagt schon am Selbstvertrauen", sagte der Trainer des Tabellenletzten, er betonte aber, dass die Grundmotivation und die "Einstellung der Jungs" ungebrochen sei. "Wir werden diese Haltung bewahren."