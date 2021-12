1. FC Kön: Steffen Baumgart über Hype, Geißböcke, Kimmich, Hector

Steffen Baumgart: Weihnachten ist wichtig. Jetzt nicht als Event, sondern für die Familie. Es ist immer schön, wenn die komplette Familie dabei ist und man in dieser Zeit zusammen ist. Darauf freue ich mich. Es geht darum, glücklich zu sein. Man kommt mal zur Ruhe und kann sich fragen ‚Geht es einem so gut oder so schlecht?‘ In den meisten Fällen geht es einem besser, als man glaubt. Ich nehme das Leben gerne an und schaue nicht nach links oder rechts.