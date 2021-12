Borussia Dortmund: Das ist dran an den BVB-Gerüchten um Darwin Núnez

Im Podcast „Die Dortmund-Woche“ sprechen SPORT1 Chefreporter Patrick Berger und SPORT1 Reporter Oliver Müller über die aktuellen Themen bei Borussia Dortmund. In Folge 10 wird die 2:3-Pleite gegen die Bayern und die Kritik an Schiri Felix Zwayer diskutiert. Neben der aktuellen Formkrise von Mats Hummels wird auch der irre Vorfall um einen Fake-Teambus, der vor Anpfiff bis an die Kabinen kam, thematisiert. Der SPORT1-Podcast „Die Dortmund-Woche“ ist immer dienstags auf podcast.sport1.de, in der SPORT1 App und auf den gängigen Streaming-Plattformen Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer und Podigee abrufbar.