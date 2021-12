Bundesliga: Bayern-PK mit Julian Nagelsmann über Kimmich, Mainz Live im Ticker

Es ärgert ihn, dass er fehlt. Er ist Vollblutsportler und will jeden Tag auf dem Platz stehen. Er ist einer der ehrgeizigsten Spieler, die wir haben. Er ist ein Vielspieler und er hat jetzt Hummeln im Hintern. Er it ungeduldig. Ich kann mich ja gut in seine Lage versetzen. Allgemein geht es natürlich nicht spurlos an einem vorbei wenn man durchs Dorf getrieben wird als Sündenbock. Das ist er nicht. Er wird verantwortlich gemacht für viele Dinge, die hier passieren. Die hat aber nicht Joshua Kimmich verbockt. Nochmal: Es gibt hier noch keine Impfpflicht und man muss hier auch verschiedene Meinung in allen Bereichen zulassen. Joshua hätte wohl lieber gehabt, dass die letzten Wochen anders verlaufen.