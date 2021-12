Bundesliga, BVB: Erling Haaland mit Frust - Lothar Matthäus kritisiert

Haaland hatte mitunter genervt gewirkt, immer wieder die Arme gehoben oder den Kopf geschüttelt, wenn etwas nicht in seinem Sinne lief. Der ehrgeizige Ausnahme-Stürmer, der sein Team in der Vergangenheit mehrfach gerettet hat, blieb über 90 Minuten torlos - wie passend an diesem kalten Berliner Abend, der für den BVB nicht viel zu bieten hatte.