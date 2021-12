Bundesliga: Eintracht-Frankfurt-Trainer Oliver Glasner hat die Kritiker überzeugt, sagt Christopher Michel

Statt der von ihm kommunizierten kleinen Schritte, die er nach einem glücklichen 2:1 im Kellerduell in Fürth befürchtete, bekamen die Zuschauer seitdem einen Frankfurter Partyexpress zu sehen. In der Formtabelle von Spieltag 11 bis 17 belegt die Eintracht punktgleich mit dem FC Bayern München Platz eins, 17 Treffer bedeuten in diesem Zeitraum die zweitmeisten in der Bundesliga.