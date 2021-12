Bundesliga: VfL Wolfsburg - 1. FC Köln 3:2, Modeste verschärft Kohfeldt-Krise

Schon in der 34. Spielminute hatte Modeste seine typische Brille beim Jubel geformt - doch ein Brüderpaar stahl ihm im ersten Durchgang noch die Show. Lukas Nmecha hatte die Wölfe bereits in der 8. Spielminute in Führung geschossen. Er jubelte mit Bruder Felix, der ebenfalls in der Startaufstellung stand. Sie stellen das erste Brüderpaar dar, welches jemals in der Anfangself des Werksklubs stand.