Bayern-Trainer? Magath lässt mit Hoeneß-Telefonat aufhorchen

„Ich muss da nichts in den Ring werfen. Ich habe vorgestern noch mit Uli Hoeneß telefoniert und ihm gesagt: ‚Pass auf, ich lebe in München, bei mir fallen da schon mal keine Umzugskosten an‘“, sagte Magath beim STAHLWERK Doppelpass auf SPORT1 in gewohnt trockenem Tonfall.