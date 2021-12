BVB-Einzelkritik gegen Bayern: Note 6 für Hummels, Bellingham wie kommender Weltstar

EMRE CAN: Startete gut in die Partie und schüchterte die Bayern mit harten Grätschen ein. In der 23. Minute mussten die BVB-Fans den Atem anhalten – Cans kapitaler Fehlpass-Bock wurde von Coman aber nicht ausgenutzt (23.). Rettete in der 32. Minute mit einer beherzten Grätschte gegen den einschussbereiten Lewandowski. SPORT1-Note: 4