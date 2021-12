BVB: Experte glaubt - Malen wird es allen zeigen!

„Donyell hat jetzt drei Mal in Folge getroffen“, freut sich Rik Elfrink in Folge 9 des SPORT1 Podcast Die Dortmund-Woche. „Auch in Eindhoven hat er eine gewisse Zeit benötigt. Er kam 2017 in jungen Jahren von Arsenal nach Holland und hat in der 2. Liga bei Jong PSV sieben oder acht Spiele am Stück nicht getroffen. Irgendwann ist der Knoten dann geplatzt bei ihm, auf einmal hat er in mehreren Spielen hintereinander getroffen.“ Malen sollte damals 13 Treffer am Stück machen und in die erste Mannschaft befördert werden. Dort ballerte er sich mit 55 Toren und 24 Vorlagen in 116 Pflichtspielen für PSV zum BVB.