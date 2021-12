BVB - FC Bayern: Stimmen zur heißen Elfer-Diskussion und VAR von Reus, Can, Müller

... über seine Elfer-Szene: „Meine Szene war auch 50:50. Er (der Schiedsrichter, Anm. d. Red.) sagt, das war nur ein bisschen Oberkörper, dann kannst du es sich doch auch anschauen ... (Reus sieht die Szene am Bildschirm) Oh mein Gott. Oh yesss. Im Spiel fand ich es nicht so klar, aber wenn ich es so sehe, dann muss er sich es wenigstens anschauen! Im Spiel hab ich es nicht so krass wahrgenommen. In der Zeitlupe sieht es noch heftiger aus.“