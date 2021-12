Bundesliga, BVB - Bayern: Erling Haaland bewertet Schiedsrichter Felix Zwayer

Zu einem vermeintlichen Foulspiel von Lucas Hernández an sich erklärte Reus, nachdem er die Szene am Bildschirm gesehen hatte: „Oh mein Gott. Oh yesss. Im Spiel fand ich es nicht so klar, aber wenn ich es so sehe, dann muss er sich es wenigstens anschauen! Im Spiel hab ich es nicht so krass wahrgenommen. In der Zeitlupe sieht es noch heftiger aus.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)